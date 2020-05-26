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12:21 26.05.2020

Кличко рассказал о ВНО в столице и зачислении детей в садики и школы

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Кличко рассказал о ВНО в столице и зачислении детей в садики и школы

График и места проведения внешнего независимого оценивания в Киеве будут обнародованы на сайте Департамента образования и науки - начнется ВНО с 25 июня, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На днях Министерство образования утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания. И столичные школы будут руководствоваться этим графиком. Уже известны даты ВНО. С 15 по 17 июня в столичных школах будут проводить пробное ВНО по желанию учеников. Основное внешнее независимое оценивание начнется с 25 июня. График и места проведения оценки будут опубликованы на сайте Департамента образования и науки. Со всей необходимой информацией ", - сказал мэр во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Кличко также рассказал, как можно подать документы на зачисление детей в садики и школы.

"Рассылку приглашений садов, согласно поданных заявок и электронной очереди, Департамент образования возобновит с 1 июня. И с этой даты родители могут подать документы в электронном виде, - сказал мэр. - А для поступления в первые классы школ надо подать оригиналы необходимых документов. Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября ", - отметил мэр.

Теги: #киев #кличко #вно
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