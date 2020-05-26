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12:20 26.05.2020

Кличко: в столице выздоровело от коронавируса около 9% детей, как правило, они лечатся больше месяца

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Кличко: в столице выздоровело от коронавируса около 9% детей, как правило, они лечатся больше месяца

 Дольше всех от коронавируса выздоравливают младенцы и маленькие дети, на сегодняшний день в столице выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Приведу статистику по киевлян, которые преодолели коронавирус. Дольше всех выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии. Как правило, они лечатся больше месяца", - сказал Кличко во время пресс-конференции.

По словам мэра, наибольший процент выздоровления среди людей в возрасте 30-49 лет. 16% уже вылечились. Но их и больше всех в числе инфицированных - почти 39%. Сложнее всех лечатся пациенты, которым более 65 лет. Их выздоровело более 13%. Однако, больше всего летальных случаев - среди пожилых людей.

"Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: вирус - не миф. Лечится он непросто, потому что до сих пор нет ни препаратов, ни вакцины против коронавируса. И каждый человек - в зоне риска. Особенно - когда вы идете в публичные места, пользуетесь общественным транспортом, общаетесь в крупных компаниях. Поэтому делайте это только при необходимости," - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #дети
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