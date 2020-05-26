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12:14 26.05.2020

Показатель охвата тестированием жителей Киева превышает норму в четыре раза - мэр

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Показатель охвата тестированием жителей Киева превышает норму в четыре раза - мэр

Показатель охвата тестированием жителей Киева превышает норму в четыре раза и составляет 48 человек на 100 тыс населения при норме 12 человек на 100 тыс, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник

"Хочу отметить, что мы увеличили количество тестирований и исследований образцов на ПЦР-тесты. А всего за период пандемии только мобильные бригады медиков отобрали почти 14 000 образцов биоматериала", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, только в "Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины" исследовали более 25200 образцов биоматериала.

"В среднем за сутки в центре исследуют более 700 образцов. За прошедшие сутки, например, исследовали почти 1200 образцов биоматериала, - сказал мэр.

Показатель охвата тестированием жителей Киева составляет 48 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек, подытожил Кличко

Теги: #киев #тестирование #кличко #коронавирус
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