Вызов Порошенко в ГБР незаконный, он не давал согласия на допрос по другому адресу – адвокат

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не давал согласия прийти на допрос в Госбюро расследований по другому адресу в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей, соответственно, сам вызов на следственные действия является незаконным, отмечает адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 УПК Украины… лицо вызывается к следователю путем вручения повестки. Потакать нарушениям закона мы не будем. Это первое. Во-вторых, власть уже не скрывает, откровенно заявляя о своем намерении любой ценой "нейтрализовать" главного политического оппонента присущим "русскому миру" путем репрессий", - написал Головань в своем блоге на "Украинской правде".

По убеждению адвоката, следователи ГБР всячески "пытаются найти что-то противоправное в деятельности Петра Порошенко тех времен, когда будущий президент Порошенко покупал картины выдающихся мастеров".

"Попытки допросить Петра Порошенко в качестве свидетеля в производстве, очевидно направленном против него, является грубым нарушением конституционного принципа верховенства права. Де-юре Порошенко - свидетель, а де-факто его уже публично объявили обвиняемым. Есть что предъявить - пусть предъявляют, а удовлетворять незаконные вызовы неизвестно куда с целью порадовать президента Зеленского и его российских партнеров мы не имеем никакого желания",- заявил адвокат.

Он пояснил, что в видео с вызовом на допрос указан адрес следственных действий ул.Петлюры,15, в то время как следственный отдел ГБР находится на ул. Панаса Мирного, 28.

"В соответствии со статьей 224 УПК Украины проводить допрос в другом месте, не месте проведения досудебного расследования, допускается только по согласованию с лицом, которое намерены допросить. Петр Порошенко такого согласования не предоставлял", - отметил Головань.

Как сообщалось, ГБР вызвало Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.

"Сообщаем Порошенко о необходимости явиться в Государственный бюро расследований 11:00 26 мая 2020г на допрос в качестве свидетеля… Вас вызвали…в уголовном производстве… в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников",- говорится в сообщении.

Как известно, ГБР осуществляет досудебное расследование в ряде уголовных производств, в которых Порошенко является свидетелем.