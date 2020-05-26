События

12:16 26.05.2020

Вызов Порошенко в ГБР незаконный, он не давал согласия на допрос по другому адресу – адвокат

2 мин читать
Вызов Порошенко в ГБР незаконный, он не давал согласия на допрос по другому адресу – адвокат

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не давал согласия прийти на допрос в Госбюро расследований по другому адресу в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей, соответственно, сам вызов на следственные действия является незаконным, отмечает адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 УПК Украины… лицо вызывается к следователю путем вручения повестки. Потакать нарушениям закона мы не будем. Это первое. Во-вторых, власть уже не скрывает, откровенно заявляя о своем намерении любой ценой "нейтрализовать" главного политического оппонента присущим "русскому миру" путем репрессий", - написал Головань в своем блоге на "Украинской правде".

По убеждению адвоката, следователи ГБР всячески "пытаются найти что-то противоправное в деятельности Петра Порошенко тех времен, когда будущий президент Порошенко покупал картины выдающихся мастеров".

"Попытки допросить Петра Порошенко в качестве свидетеля в производстве, очевидно направленном против него, является грубым нарушением конституционного принципа верховенства права. Де-юре Порошенко - свидетель, а де-факто его уже публично объявили обвиняемым. Есть что предъявить - пусть предъявляют, а удовлетворять незаконные вызовы неизвестно куда с целью порадовать президента Зеленского и его российских партнеров мы не имеем никакого желания",- заявил адвокат.

Он пояснил, что в видео с вызовом на допрос указан адрес следственных действий ул.Петлюры,15, в то время как следственный отдел ГБР находится на ул. Панаса Мирного, 28.

"В соответствии со статьей 224 УПК Украины проводить допрос в другом месте, не месте проведения досудебного расследования, допускается только по согласованию с лицом, которое намерены допросить. Петр Порошенко такого согласования не предоставлял", - отметил Головань.

Как сообщалось, ГБР вызвало Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.

"Сообщаем Порошенко о необходимости явиться в Государственный бюро расследований 11:00 26 мая 2020г на допрос в качестве свидетеля… Вас вызвали…в уголовном производстве… в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников",- говорится в сообщении.

Как известно, ГБР осуществляет досудебное расследование в ряде уголовных производств, в которых Порошенко является свидетелем.

Теги: #гбр #адвокат #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:44 22.05.2020
ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу картин всемирно известных художников

ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу картин всемирно известных художников

14:02 21.05.2020
Двоих сотрудников "Беркута" подозревают в фальсификации материалов во время Майдана - ГБР

Двоих сотрудников "Беркута" подозревают в фальсификации материалов во время Майдана - ГБР

03:45 21.05.2020
Судье Волновахского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении – ГБР

Судье Волновахского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении – ГБР

18:56 20.05.2020
Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

18:19 20.05.2020
Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

18:16 20.05.2020
Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

16:17 20.05.2020
В КС поступило конституционное представление относительно конституционности указа Порошенко о назначении директора НАБУ

В КС поступило конституционное представление относительно конституционности указа Порошенко о назначении директора НАБУ

14:07 20.05.2020
В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

11:51 20.05.2020
Зеленский: информацию о якобы влиянии Байдена на Порошенко должны проверить правоохранители

Зеленский: информацию о якобы влиянии Байдена на Порошенко должны проверить правоохранители

00:24 20.05.2020
Разумков: Правоохранительные органы должны отреагировать на полученную информацию с аудиоматериалов нардепа Деркача

Разумков: Правоохранительные органы должны отреагировать на полученную информацию с аудиоматериалов нардепа Деркача

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коронавирус подтвердили еще в 58 жителей Киева, в том числе у 16 медиков – Кличко

У полицейского из состава ООС подтвержден коронавирус – штаб ООС

На Донбассе российские наемники обостряют ситуацию на направлениях гуманитарных коридоров

В Украинских Карпатах выпало около 10-15 см снега

В Австралии начались первые в стране клинические испытания вакцины от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киево-Печерской лавре и двух монастырях Киева снят карантин - Кличко

Кличко рассказал о ВНО в столице и зачислении детей в садики и школы

Кличко: в столице выздоровело от коронавируса около 9% детей, как правило, они лечатся больше месяца

Глава Укравтодора Кубраков назвал имена заказчиков компромата против него

Показатель охвата тестированием жителей Киева превышает норму в четыре раза - мэр

Коронавирус подтвердили еще в 58 жителей Киева, в том числе у 16 медиков – Кличко

Кулеба о деле против замгендиректора ATR Муждабаева: РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам

У полицейского из состава ООС подтвержден коронавирус – штаб ООС

Германия планирует отменить ограничения на поездки в 31 страну после 15 июня

СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы в 2018г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА