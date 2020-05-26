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12:13 26.05.2020

Коронавирус подтвердили еще в 58 жителей Киева, в том числе у 16 медиков – Кличко

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Коронавирус подтвердили еще в 58 жителей Киева, в том числе у 16 медиков – Кличко

 Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек, один человек умер, заявил города Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них - 16 медиков. Один случай - летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек. На сегодня в Киеве уже 2 710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Так, среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года и две девочки - 8 и 17 лет. А также 29 мужчин от 18 до 81 года и трое мальчиков, которым 9, 15 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 393 жителя столицы.

"В лидерах по количеству новых случаев вновь Дарницкий район - 12 больных, Днепровский - 10 и Деснянский - 8 случаев заболевания", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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