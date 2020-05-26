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11:34 26.05.2020

У полицейского из состава ООС подтвержден коронавирус – штаб ООС

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У полицейского из состава ООС подтвержден коронавирус – штаб ООС

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Установлено, что правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что все контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на коронавирус.

Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.

Теги: #коронавирус #оос #полиция
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