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11:30 26.05.2020

Германия планирует отменить ограничения на поездки в 31 страну после 15 июня

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Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса, сообщает во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ правительства.

Предполагается, что этот документ будет в среду принят на заседании кабинета министров.

Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

Ограничения на туристические поездки министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ввел 17 марта. Некоторое время назад глава МВД Хорст Зеехофер анонсировал планы постепенного снятия пограничного контроля между ФРГ, Австрией и Швейцарией.

По данным Института Роберта Коха на 26 мая, в Германии насчитывается 179 тыс. 002 человека с коронавирусом COVID-19.

Теги: #карантин #германия
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