СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы в 2018г

Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников террористической группы, которая 26 мая 2018г осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил на Луганщине в результате которой погибли двое сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ - полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев ,а еще двое спецназовцев получили ранения.

"По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого "3 мотострелкового батальона 4 ОМСБр Народной милиции ЛНР" возглавлял уроженец РФ по прозвищу "Шумер". В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований. Для атаки на позиции операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы боевики применили артиллерийское вооружение", - сообщает во вторник пресс-центр СБ Украины.

Также установлена причастность данной террористической группы к обстрелу подразделений Вооруженных сил Украины в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства предводителю группы и подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

"Судом дано разрешение на задержание фигурантов. Злоумышленники объявлены в розыск. Террористам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - добавили в СБУ.