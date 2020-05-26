События

10:41 26.05.2020

8,9 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, 174 смерти - наивысший показатель по числу умерших

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Суточный прирост новых инфицированных Covid-19 в России заметно не изменился, оставшись на уровне 8,9 тыс., однако число зарегистрированных за сутки смертей резко выросло по сравнению с предыдущими данными и, более того, поставило очередной антирекорд за все время - 174.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 915 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3668 (41,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном во вторник.

Накануне в стране было 8946 новых случаев, с середины мая прирост лишь четыре раза превышал отметку в 9 тыс. Темп прироста во вторник составил 2,5%, показатель продолжает стабильно снижаться.

За сутки в РФ зарегистрировано 174 летальных исхода, это самый высокий уровень за все время. Накануне смертность резко снижалась до 92, но до этого шесть дней этот показатель держался выше 100 и трижды обновлял максимумы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от Covid-19.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции, 3 807 умерших и 131 129 выписанных (12 331 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 227 406. Выздоровел в стране каждый третий (36,18%) от общего числа случаев за все время.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте (по данным Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (374,9 тыс., +11,6 тыс.), на первом США (1,662 млн, +19,0 тыс.)

В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, 2830 новых случаев Covid-19 за сутки, 76 умерших и рекордные 8033 выздоровевших. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 169 303 случаев Covid-19.

Коэффициент распространения инфекции ни в России, ни в Москве не изменился по сравнению с понедельником. В России он составляет ровно 1,0 (Россия без Москвы - 1,05); в Москве - 0,91.

Роспотребнадзор во вторник сообщает, что в России всего выполнено свыше 9,1 млн тестов на коронавирус, из них 215 тыс. за сутки. Под меднаблюдением в стране находятся 292 тыс. человек.

Теги: #рф #коронавирус
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