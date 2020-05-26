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10:33 26.05.2020

В Ивано-Франковске растет число больных пневмониями

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В Ивано-Франковске растет число больных пневмониями

За последние сутки в Ивано-Франковске возросло количество людей больных пневмониями, а по состоянию на понедельник, 25 мая, в общем же в городских больницах находится 141 пациент с пневмониями, сообщает пресс-служба горсовета.

"По оперативной информации начальника управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Марии Бойко, за вчерашний день в Центральную городскую клиническую больницу с пневмониями поступило 14 пациентов, двое из которых сразу госпитализированы в реанимационное отделение", - говорится в опубликованном во вторник утром на странице Ивано-Франковского горсовета в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации, по состоянию на 25 мая в учреждениях здравоохранения города с пневмониями находится 141 пациент, в тяжелом состоянии - 8 больных, двое на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Такой показатель свидетельствует о необходимости и в дальнейшем придерживаться карантинного режима и несмотря на запуск общественного транспорта не пользоваться им без большой на то необходимости", - резюмировали в горсовете.

Теги: #пневмония #ивано_франковск
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