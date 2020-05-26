С 1 июня ученики профтехов могут выходить на практическое обучение – Минобразования

С 1 июня ученики заведений профобразования, для которых невозможно перенести практическое обучение в дистанционный формат, могут выходить на занятия, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"С 1 июня ученики учреждений профобразования, для которых невозможно перенести практическое обучение в дистанционный формат, могут выходить на занятия. Для выпускников также смогут организовать государственную квалификационную аттестацию", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что начать работу смогут учреждения профобразования только тех регионов, где местная власть примет решение об ослаблении карантина.

Кроме того, директор учреждения должен согласовать механизм работы с местным управлением образования.

"Посещать профтехи ученики смогут, в частности для того, чтобы сдать лабораторную работу, пройти темы производственного обучения или практики, отработать вождения транспортного средства и тому подобное. Во время урока в кабинете должны находиться не более 10 человек одновременно, а проветривать помещение необходимо будет не менее 15 минут перед и после каждого занятия", - подчеркивают в министерстве.

Отмечается, что администрация профтехучреждения должна позаботиться о безопасности образовательного процесса, а именно: уборка два раза в день, дезинфекция, информирование о необходимости регулярного мытья рук с мылом и использование защитной маски, запрет пребывания в заведении посторонних лиц, соблюдение дистанции - рассадка по одному ученику за партой, ежедневный температурный скрининг работников и учащихся, инструктаж о симптомах болезни и действия в случае заражения.

"Чтобы избежать скопления учащихся в учреждении, администрация может изменять график образовательного процесса: начинать занятия в разное время, сократить или увеличить продолжительность перерывов, запланировать посменно обучения и тому подобное", - поясняют в Минобразования.

В то же время, в ведомстве рекомендует не применять очное обучение без необходимости и комбинировать его с дистанционным освоением материала.