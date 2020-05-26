События

10:05 26.05.2020

С 1 июня ученики профтехов могут выходить на практическое обучение – Минобразования

2 мин читать
С 1 июня ученики профтехов могут выходить на практическое обучение – Минобразования

С 1 июня ученики заведений профобразования, для которых невозможно перенести практическое обучение в дистанционный формат, могут выходить на занятия, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"С 1 июня ученики учреждений профобразования, для которых невозможно перенести практическое обучение в дистанционный формат, могут выходить на занятия. Для выпускников также смогут организовать государственную квалификационную аттестацию", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что начать работу смогут учреждения профобразования только тех регионов, где местная власть примет решение об ослаблении карантина.

Кроме того, директор учреждения должен согласовать механизм работы с местным управлением образования.

"Посещать профтехи ученики смогут, в частности для того, чтобы сдать лабораторную работу, пройти темы производственного обучения или практики, отработать вождения транспортного средства и тому подобное. Во время урока в кабинете должны находиться не более 10 человек одновременно, а проветривать помещение необходимо будет не менее 15 минут перед и после каждого занятия", - подчеркивают в министерстве.

Отмечается, что администрация профтехучреждения должна позаботиться о безопасности образовательного процесса, а именно: уборка два раза в день, дезинфекция, информирование о необходимости регулярного мытья рук с мылом и использование защитной маски, запрет пребывания в заведении посторонних лиц, соблюдение дистанции - рассадка по одному ученику за партой, ежедневный температурный скрининг работников и учащихся, инструктаж о симптомах болезни и действия в случае заражения.

"Чтобы избежать скопления учащихся в учреждении, администрация может изменять график образовательного процесса: начинать занятия в разное время, сократить или увеличить продолжительность перерывов, запланировать посменно обучения и тому подобное", - поясняют в Минобразования.

В то же время, в ведомстве рекомендует не применять очное обучение без необходимости и комбинировать его с дистанционным освоением материала.

Теги: #карантин #минобразования
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:57 26.05.2020
На третьем этапе послабления карантина откроют спортзалы и бассейны - Ляшко

На третьем этапе послабления карантина откроют спортзалы и бассейны - Ляшко

09:56 26.05.2020
Полноценное открытие ресторанов возможно после 10 июня – Степанов

Полноценное открытие ресторанов возможно после 10 июня – Степанов

02:08 26.05.2020
Минздрав не манипулировал цифрами, показатели критериев для послабления карантина пересчитывались объективно

Минздрав не манипулировал цифрами, показатели критериев для послабления карантина пересчитывались объективно

02:43 25.05.2020
В пределах села Ворочево на Закарпатье, вследствие вспышки коронавируса, введён карантин

В пределах села Ворочево на Закарпатье, вследствие вспышки коронавируса, введён карантин

01:09 25.05.2020
Итальянцы в первый уикенд после ослабления ограничительных мер, направились на пляжи, в парки и церкви

Итальянцы в первый уикенд после ослабления ограничительных мер, направились на пляжи, в парки и церкви

02:45 24.05.2020
"Мотор Сич" не будет совершать  все внутренние  рейсы до 31 мая, и международные до 14 июня, предлагает вернуть полную стоимость билета или перенести вылет

"Мотор Сич" не будет совершать  все внутренние  рейсы до 31 мая, и международные до 14 июня, предлагает вернуть полную стоимость билета или перенести вылет

16:39 23.05.2020
Храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье открывается для верующих

Храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье открывается для верующих

15:12 23.05.2020
В Украине шесть областей не готовы к смягчению карантина – совещание у президента

В Украине шесть областей не готовы к смягчению карантина – совещание у президента

14:06 23.05.2020
Девять областей Украины не могут переходить к второму этапу послабления карантина

Девять областей Украины не могут переходить к второму этапу послабления карантина

11:55 23.05.2020
Киев и три области стали удовлетворять условия 2-го этапа послабления карантина

Киев и три области стали удовлетворять условия 2-го этапа послабления карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе российские наемники обостряют ситуацию на направлениях гуманитарных коридоров

В Украинских Карпатах выпало около 10-15 см снега

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 14 областях Украины – СНБО

В Украине за минувшие сутки 339 новых случаев Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 341 выздоровел

Шесть украинских университетов вошли в список лучших в мире по версии "QS World University Rankings-2020"

ПОСЛЕДНЕЕ

Запуск нового пилотируемого корабля SpaceX к МКС может быть перенесен из-за непогоды

На Донбассе российские наемники обостряют ситуацию на направлениях гуманитарных коридоров

В Украинских Карпатах выпало около 10-15 см снега

8,9 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, 174 смерти - наивысший показатель по числу умерших

В Ивано-Франковске растет число больных пневмониями

В Австралии начались первые в стране клинические испытания вакцины от COVID-19

У еще троих военнослужащих из Львовской и Черкасской области подтвержден COVID-19

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 14 областях Украины – СНБО

Подозреваемых в изнасиловании сотрудников Кагарлыцкого отделения полиции ждет справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок - Геращенко

Чехия начинает открывать свои границы, но с ограничениями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА