Подозреваемых в изнасиловании сотрудников Кагарлыцкого отделения полиции ждет справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок - Геращенко

Двух подозреваемых в изнасиловании и пытках сотрудников Кагарлыцкого отделения полиция ожидает суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок, заверяет заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Согласно опубликованным Геращенко фото на странице в Фейсбуке, бывшие сотрудники полиции, подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях – это Николай Кузив и Сергей Сулима. Они сейчас находятся в следственном изоляторе.

"Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Отмечу также, что реакция полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной", - подчеркнул замминистра МВД.

Так, по его словам, сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47. В 19 15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. В 19 40 они были задержаны и к месту преступления были вызваны следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

В 8:00 начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.

В 10:23 утра понедельника пресс служба Нацполиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.

"Также, не могу не сказать, что кроме тех негодяев, что вы видите на фото за решёткой, в полиции служат десятки тысяч других полицейских, которые верно служат Украине, защищают закон, раскрывают преступления и охраняют покой граждан, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции, в настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация об инциденте передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Представители Киевского областного управления полиции откомандированы в г.Кагарлык, где будут осуществлять руководство местным отделом полиции, который был в полном составе отправлен на переаттестацию после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины, к чему оказались причастны местные правоохранители.