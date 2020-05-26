События

09:23 26.05.2020

В Украине за минувшие сутки 339 новых случаев Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 341 выздоровел

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В Украине за минувшие сутки 339 новых случаев Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 341 выздоровел

339 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине, по данным Минздрава, за минувшие сутки по состоянию на утро вторника, 21 человек из числа ранее заболевших скончался, 341 выздоровел, тогда как днем ранее сообщалось о 259 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 24 мая – о 406 новых заболевших, а 23 мая – о 432.

«В Украине за минувшие сутки зафиксировано 339 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 35 у детей и 71 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 116 человек. Выздоровели за сутки 341 человек, умер 21 человек», - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром во вторник.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 21 584 человека (1 581 ребенок , 4 183 медиков), из них - 644 летальных, 7 575 человек( в т.ч. 1913 медиков) выздоровели.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области - 45 , Ровенской области – 41 и в Киеве – 58 случаев.

За сутки проведенло 9653 ПЦР-теста.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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