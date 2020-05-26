За минувшие сутки во Львовской области диагностированы 45 новых случаев коронавируса

45 новых случаев инфицирования коронавирусом диагностированы за минувшие сутки во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галину Сличну.

"По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 312 ПЦР-тестов, из которых 45 - положительные (из них 29 жителей Львова)" - указано в сообщении.

25 мая во Львовской области диагностировали коронавирус у 27 человек, но анализов провели почти в три раза меньше – 123 ПЦР-теста.

В общей сложности коронавирусную инфекцию обнаружили у1405 человек. 42 человека умерли. 295 пациентов выздоровели.