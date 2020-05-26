События

08:42 26.05.2020

Шесть украинских университетов вошли в список лучших в мире по версии "QS World University Rankings-2020"

1 мин читать
Шесть украинских университетов вошли в список лучших в мире по версии "QS World University Rankings-2020"

Шесть украинских университетов вошли в список лучших в мире, сообщает Евроинтеграционный портал.

"Шесть украинских высших учебных заведений вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии "QS World University Rankings-2020", - говорится в сообщении.

В частности, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина занял 491 место, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко - 541-550 места, НТУ "Харьковский политехнический институт" - 651-700 места, НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 701-750 место, Сумской государственный университет - 701-750 места и Национальный университет "Львовская политехника" - 751-800 места.

Отмечается, что звание лучшего университета в 2020 году получил Массачусетский технологический институт, на втором и третьем местах - Стэнфорд и Гарвард. Всего в рейтинг попали более тысячи университетов со всего мира.

Как отмечается, университеты получают оценку по таким показателям, как репутация в академической среде, цитируемость научных публикаций представителей университета, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, относительная численность иностранных преподавателей и студентов.

Теги: #университеты #украина #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:56 26.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области диагностированы 45 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки во Львовской области диагностированы 45 новых случаев коронавируса

08:01 26.05.2020
На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов

На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов

07:25 26.05.2020
Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадал

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадал

04:38 26.05.2020
В Черновицкой области лабораторно подтвердились еще 18 случаев заражения коронавирусом

В Черновицкой области лабораторно подтвердились еще 18 случаев заражения коронавирусом

03:01 26.05.2020
Подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко суд продлил арест до 24 июля

Подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко суд продлил арест до 24 июля

02:08 26.05.2020
Минздрав не манипулировал цифрами, показатели критериев для послабления карантина пересчитывались объективно

Минздрав не манипулировал цифрами, показатели критериев для послабления карантина пересчитывались объективно

02:03 26.05.2020
Международные организации не купили для Минздрава продукцию для противодействия Covid-19

Международные организации не купили для Минздрава продукцию для противодействия Covid-19

00:29 26.05.2020
Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог

Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог

23:42 25.05.2020
Минздрав планирует создать в больницах 3-месячный запас СИЗ

Минздрав планирует создать в больницах 3-месячный запас СИЗ

23:19 25.05.2020
Суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненка, а Дугарь отпустил под залог

Суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненка, а Дугарь отпустил под залог

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за минувшие сутки 339 новых случаев Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 341 выздоровел

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадал

Подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко суд продлил арест до 24 июля

Суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненка, а Дугарь отпустил под залог

Необходим экстренный пакет помощи украинскому бизнесу - Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за минувшие сутки 339 новых случаев Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 341 выздоровел

Более 120 тыс. жителей Турции вылечились от коронавируса

Советник Джонсона не намерен уходить в отставку после того, как его уличили в нарушении карантина

Испания снизила статистику по Covid-19, объяснив это новой стратегией диагностики

IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву

Еврокомиссия еще в 2017 году предлагала крупным фармкомпаниям заняться разработкой вакцин, в том числе и против коронавирусов

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 35 случаев заражения коронавирусом – глава ОГА

В Харьковском горсовете проходят обыски у вице-мэра и директора департамента инфраструктуры - источник

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 35 случаев заражения коронавирусом

В Египте предостерегают о коллапсе системы здравоохранения, если власти не защитят медиков от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА