Шесть украинских университетов вошли в список лучших в мире по версии "QS World University Rankings-2020"

Шесть украинских университетов вошли в список лучших в мире, сообщает Евроинтеграционный портал.

"Шесть украинских высших учебных заведений вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии "QS World University Rankings-2020", - говорится в сообщении.

В частности, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина занял 491 место, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко - 541-550 места, НТУ "Харьковский политехнический институт" - 651-700 места, НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 701-750 место, Сумской государственный университет - 701-750 места и Национальный университет "Львовская политехника" - 751-800 места.

Отмечается, что звание лучшего университета в 2020 году получил Массачусетский технологический институт, на втором и третьем местах - Стэнфорд и Гарвард. Всего в рейтинг попали более тысячи университетов со всего мира.

Как отмечается, университеты получают оценку по таким показателям, как репутация в академической среде, цитируемость научных публикаций представителей университета, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, относительная численность иностранных преподавателей и студентов.