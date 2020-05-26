Более 120 тыс. жителей Турции вылечились от коронавируса

В Турции количество вылечившихся от коронавируса COVID-19 превысило отметку в 120 тыс., сообщило в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на Минздрав страны.

"Число полностью выздоровевших превысило 120 тыс.", - заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По данным Минздрава, за последние сутки из больниц выписан 1321 пациент.

В то же время, за последние 24 часа зафиксировано 29 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Кроме того, выявлено 987 новых случаев COVID-19.

Таким образом, в Турции с начала вспышки коронавируса диагностировали 157814 случаев заражения, 4369 инфицированных скончались.