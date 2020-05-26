В Черновицкой области лабораторно подтвердились еще 18 случаев заражения коронавирусом

В Черновицкой области лабораторно подтвердились еще 18 новых случаев заражения коронавирусной болезнью Covid-19, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 25 мая, официально подтверждено еще 18 случаев заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал почти 300 новых образцов", - написал глава ОГА га своей странице в Фейсбуке.

По его словам, всего число зараженных в области от первого зафиксированного случая составляет 3101 человек.

Глава ОГА отметил, что пиковый рост заболеваемости коронавирусом пришелся на период с 27 апреля по 3 мая. После же ситуация стабилизировалась и в настоящее время в области ситуация "находится на так называемом плато показателей. Если такая тенденция сохранится и в дальнейшем, число больных в области пойдет на спад".

Также Осачук отметил, что по данным специалистов, 9% буковинцев заразились Covid-19 за рубежом, 71% - дома, после контакта с больными. В то же время 20% больных не смогли назвать источник инфицирования. Таким образом, каждый 5 буковинец подхватил вирус случайно в неизвестных условиях.

Кроме того, около 9 тыс. человек в Черновицкой области находились в статусе контактных лиц и вынуждены были оставаться на самоизоляции.