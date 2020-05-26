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02:08 26.05.2020

Минздрав не манипулировал цифрами, показатели критериев для послабления карантина пересчитывались объективно

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Минздрав не манипулировал цифрами, показатели критериев для послабления карантина пересчитывались объективно

Министерство здравоохранения не манипулировало цифрами, а объективно пересчитывало показатели критериев для послабления карантина, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером он напомнил, что решение о послаблении карантина принимается на основании трех критериев: показатель инцидентности (12 новых случаев заболевания на 100 тыс. населения), показатель загрузки больниц для пациентов с COVID-19 не более 50% и показатель тестирования - 12 за последние 7 дней на 100 тыс. чел. населения.

"Возник вопрос по Днепропетровской области. В Днепропетровске за предыдущую неделю работала два дня национальная комиссия по референс-лаборатории, проверяла лабораторию. Это была наша проверка, и мы выключили эту лабораторию на целый день из тестирований. Поэтому мы исключили  этот день из статистики семи дней. Когда пересчитали, то спокойно попадали в диапазон 12 тестирований на 100 тыс.населения", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что показатели по Луганской и Донецкой области были пересчитаны с учетом населения, которое проживает на подконтрольной территории.

Также показатели тестирования были пересчитаны в Полтавской области.

"Полтава смогла за два нагнать показатель тестирования и подать реальную статистику, которая позволила ей перейти в следующий этап послабления карантина. Мы не пошли на поводу у некоторых глав областей, которые простили нас исключить показатель тестирования, которым много манипулируют. У нас не так плохо с тестированием, как нам рассказывают", - сказал он.

Ляшко напомнил, что показатели заболевамости были пересчитаны также и для Киева.

"Когда министр сказал в субботу на брифинге, что Киев не удовлетворяет критериям, он  оперировал оперативными цифрами на утро пятницы. Когда была зарегистрирована вспышка в интернате, в этот день в Киеве было 167 случаев. Когда пересчитали данные отдельно в те дни, то в эту субботу получалось всего 47 случаев. Это позволило уменьшить инцидентность с 15,7 до 11,8 на 100 тыс. населения, в Киеве эта цифр держится уже третий день", - пояснил он.

Ляшко подчеркнул, что "никакой манипуляции с цифрами нет".

"Это статистика и оперативный расчет", - сказал главный санитарный врач.

Теги: #ляшко #карантин #украина #минздрав
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