Международные организации не купили для Минздрава продукцию для противодействия Covid-19

Специализированные международные организации не закупили и не поставили Министерству здравоохранения продукцию для противодействия распространению Covid-19, в том числе Средства индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Закупки, которые должен был провести Минздрав в феврале через международные организации, Минздрав сделал все возможное, чтобы закупить на 67 млн грн расходных материалов для лабораторий, которые диагностируют коронавирус и СИЗ для медработников. Уже май, а поставки не проведены. 35 млн грн на ПРООН (Программа развития ООН, UNDP) для закупки респираторов – поставки в мае не проведены", - сказал он в эфире программе "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Ляшко при этом подчеркнул, что "если мы говорим, что так легко закупить СИЗ, прямо возьми и закупи, то это не правда".

Ляшко отметил, что международные организации проводят закупки по заказу Минздрав на глобальном рынке и сталкиваются при этом с дефицитом.

"На глобальном рынке дефицит СИЗ. Ни Crown Agents, ПРООН до сих пор не поставили в Украину СИЗ", - сказал он.

Ляшко сообщил, что 90% СИЗ, которые были поставлены в больницы медикам, работающим с пациентами с Covid-19, были закуплены бизнесом в качестве волонтерской помощи.

Ляшко подчеркнул, что медики заражаются коронавирусной инфекцией, в частности, путем внутрибольничного инфицирования.

"Сегодня это первая эпидемия, когда реально регистрируют внутрибольничные инфицирование. Мы сегодня имеем реальную картину. Мы не скрыли заболеваемость ни одного врача. Мы фиксируем (заболевание - ИФ), проводим расследование и дальше будут выплаты (денежных средств инфицированным медикам - ИФ). Это вопросы инфекционного контроля. Инфекционный контроль это не только СИЗ", - сказал он.