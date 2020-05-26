События

02:03 26.05.2020

Международные организации не купили для Минздрава продукцию для противодействия Covid-19

2 мин читать
Международные организации не купили для Минздрава продукцию для противодействия Covid-19

Специализированные международные организации не закупили и не поставили Министерству здравоохранения продукцию для противодействия распространению Covid-19, в том числе Средства индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Закупки, которые должен был провести Минздрав в феврале через международные организации, Минздрав сделал все возможное, чтобы закупить на 67 млн грн  расходных материалов для лабораторий, которые диагностируют коронавирус и СИЗ для медработников. Уже май, а поставки не проведены. 35 млн грн на ПРООН (Программа развития ООН, UNDP) для закупки респираторов – поставки в мае не проведены", - сказал он в эфире программе "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Ляшко при этом подчеркнул, что "если мы говорим, что так легко закупить СИЗ, прямо возьми и закупи, то это не правда".

Ляшко отметил, что международные организации проводят закупки по заказу Минздрав на глобальном рынке и сталкиваются при этом с дефицитом.

"На глобальном рынке дефицит СИЗ. Ни Crown Agents, ПРООН до сих пор не поставили в Украину СИЗ", - сказал он.

Ляшко сообщил, что 90% СИЗ, которые были поставлены в больницы медикам, работающим с пациентами с Covid-19, были закуплены бизнесом в качестве волонтерской помощи.

Ляшко подчеркнул, что медики заражаются коронавирусной инфекцией, в частности, путем внутрибольничного инфицирования.

"Сегодня это первая эпидемия, когда реально регистрируют внутрибольничные инфицирование. Мы сегодня имеем реальную картину. Мы не скрыли заболеваемость ни одного врача. Мы фиксируем (заболевание - ИФ), проводим расследование и дальше будут выплаты (денежных средств инфицированным медикам - ИФ). Это вопросы инфекционного контроля. Инфекционный контроль это не только СИЗ", - сказал он.

Теги: #ляшко #украина #минздрав #закупки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:01 26.05.2020
Подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко суд продлил арест до 24 июля

Подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко суд продлил арест до 24 июля

02:08 26.05.2020
Минздрав не манипулировал цифрами, показатели критериев для послабления карантина пересчитывались объективно

Минздрав не манипулировал цифрами, показатели критериев для послабления карантина пересчитывались объективно

00:29 26.05.2020
Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог

Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог

23:42 25.05.2020
Минздрав планирует создать в больницах 3-месячный запас СИЗ

Минздрав планирует создать в больницах 3-месячный запас СИЗ

23:19 25.05.2020
Суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненка, а Дугарь отпустил под залог

Суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненка, а Дугарь отпустил под залог

22:52 25.05.2020
Нацсовет обеспокоен невыполнением украинскими телеканалами действующих норм языкового законодательства

Нацсовет обеспокоен невыполнением украинскими телеканалами действующих норм языкового законодательства

22:25 25.05.2020
IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву

IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву

21:20 25.05.2020
В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 35 случаев заражения коронавирусом

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 35 случаев заражения коронавирусом

18:48 25.05.2020
Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19 – Ляшко

Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19 – Ляшко

16:11 25.05.2020
Минздрав предложит Кабмину утвердить порядок использования 99 млн грн на зарплаты врачей-интернов первого года обучения

Минздрав предложит Кабмину утвердить порядок использования 99 млн грн на зарплаты врачей-интернов первого года обучения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко суд продлил арест до 24 июля

Суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненка, а Дугарь отпустил под залог

Национальная стратегия развития безопасной и здоровой среды в школах предусматривает борьбу с буллингом и другими проблемными вопросами – указ

Украинские тяжелые самолеты компании "Антонов" выполняют 100% стратегических авиаперевозок в интересах НАТО – Божок

Украинские производители продукции военного назначения и двойного использования смогут экспортировать ее за границу без госпосредника

ПОСЛЕДНЕЕ

Испания снизила статистику по Covid-19, объяснив это новой стратегией диагностики

Еврокомиссия еще в 2017 году предлагала крупным фармкомпаниям заняться разработкой вакцин, в том числе и против коронавирусов

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 35 случаев заражения коронавирусом – глава ОГА

В Харьковском горсовете проходят обыски у вице-мэра и директора департамента инфраструктуры - источник

В Египте предостерегают о коллапсе системы здравоохранения, если власти не защитят медиков от коронавируса

ВОЗ обсуждает с Китаем вопрос о расследовании появления COVID-19

Мир может ждать второй пик первой волны пандемии коронавируса - ВОЗ

Необходим экстренный пакет помощи украинскому бизнесу - Саакашвили

На Харьковщине семья фермеров заставляла работать бесплатно 9 человек

ВАКС закрыл дело о декларировании недостоверной информации экс-главой Госаудитслужбы Гавриловой из-за завершения сроков давности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА