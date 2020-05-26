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00:29 26.05.2020

Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог

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Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог

Причиной пожара в подсобном помещении Александровской клинической больницы мог быть умышленный поджог, считает главный врач Людмила Антоненко.

"Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог. Надеемся, что поджигателя найдут. На месте происшествия работает полиция ", - написала на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, в результате пожара никто не пострадал, а пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар.

Также Антоненко отметила, что, в свою очередь, администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали противопожарную службу.

Как сообщалось, в Киеве в подсобном помещении Александровской клинической больницы произошел пожар, спасатели вывели на свежий воздух 15 человек.

Теги: #больница #украина #пожар
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