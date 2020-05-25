В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 35 случаев заражения коронавирусом

В Ровенской области лабораторно подтвердились 35 новых случаев заражения коронавирусной болезнью Covid-19, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 25 мая на Ровенщине подтверждено 35 новых случаев заболевания Covid-19", - написал Коваль на своей страинце в Фейсбуке.

По его словам, это ️14 жителей из Ровно, 11 из Ровенского района (пгт Оржив - 4, с.Олександрия - 2, с.Грабов - 3, пгт Квасилов - 1, с.Зоря - 1), 4 из Костопольского района (с. Волица), 3 из Рокитновского района (по одному из сел Залавье, Ельня, Ракитное), 2 из Березновского района (по одному из сел Орловка, Малинск), 1 с Дубенского района (с.Шепетин).

Отмечается, что возраст больных от 1 до 64 лет.

"Так, на Ровенщине зарегистрировано 1475 случаев заболевания Covid-19", - добавил глава ОГА.

Также глава облгосадминистрации отметил, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, зафиксировано 34 летальных случая.

"К сожалению, сегодня умер 60-летний житель Дубровицкого района", - подчеркнул он.

Коваль также сообщил, что число выздоровевших достигло 644 человека (44%).

"Сегодня выписаны 45 человек из Ровенского, Радивиловского, Рокитновского, Здолбуновского районов и города Ровно", - сказано в сообщении.

Кроме того, в работе лабораторий области остается 420 образцов.