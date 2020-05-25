События

20:54 25.05.2020

В Египте предостерегают о коллапсе системы здравоохранения, если власти не защитят медиков от коронавируса

2 мин читать
В Египте предостерегают о коллапсе системы здравоохранения, если власти не защитят медиков от коронавируса

Ведущий профсоюз египетских медиков в понедельник предупредил, что если правительство не обеспечит врачей достаточными средствами защиты от коронавируса, то системе здравоохранения Египта будет грозить катастрофа, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

"(Профсоюз - ИФ) предупреждает, что система здравоохранения может полностью рухнуть, что приведет к катастрофе, которая повлияет на всю страну; и это в том случае, если не будут устранены халатное отношение министерства здравоохранения и бездействие в отношении медицинского персонала", - цитирует издание выдержки из заявления профсоюза.

По данным профсоюза, коронавирус привел к смерти 19 врачей в Египте, и инфицировал более 350. В свою очередь в профсоюзе возложили ответственность за гибель медиков и за случаи их инфицирования на министерство здравоохранения.

В объединении считают необходимым снабдить всех врачей средствами индивидуальной защиты, подготовить персонал для работы со случаями коронавируса, а также брать анализы на это заболевание у всех, кто демонстрирует подозрительную симптоматику, или кто вступал в контакт с уже инфицированными.

"Дейли стар" напоминает, что за последние годы система здравоохранения Египта столкнулась с массовым отъездом врачей за рубеж, а между тем как в египетских больницах сейчас не хватает медицинских принадлежностей и средств защиты.

По данным портала Worldometer, отслеживающего статистику по важнейшим мировым событиям, в Египте на данный момент зафиксированы почти 18 тыс. случаев коронавируса. Скончались 783 инфицированных, выздоровели 4,9 тыс.

Теги: #коронавирус #здравоохранение #египет #проблемы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:43 25.05.2020
ВОЗ обсуждает с Китаем вопрос о расследовании появления COVID-19

ВОЗ обсуждает с Китаем вопрос о расследовании появления COVID-19

20:39 25.05.2020
Мир может ждать второй пик первой волны пандемии коронавируса - ВОЗ

Мир может ждать второй пик первой волны пандемии коронавируса - ВОЗ

18:48 25.05.2020
Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19 – Ляшко

Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19 – Ляшко

18:11 25.05.2020
В Италии для контроля за соблюдением посткарантинного режима могут создать службу волонтеров

В Италии для контроля за соблюдением посткарантинного режима могут создать службу волонтеров

18:07 25.05.2020
В Ровенской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов уже 28 случаев COVID-19, один из которых летальный - ОГА

В Ровенской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов уже 28 случаев COVID-19, один из которых летальный - ОГА

17:38 25.05.2020
В Молдове за сутки выявлено 54 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 7 тыс. 147

В Молдове за сутки выявлено 54 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 7 тыс. 147

17:13 25.05.2020
В Ивано-Франковском онкоцентре у 7 медработников подтвержден коронавирус

В Ивано-Франковском онкоцентре у 7 медработников подтвержден коронавирус

16:50 25.05.2020
Власти Грузии из-за пандемии отказались проводить 26 мая масштабные мероприятия по случаю Дня независимости

Власти Грузии из-за пандемии отказались проводить 26 мая масштабные мероприятия по случаю Дня независимости

16:30 25.05.2020
СБУ разоблачила систему продажи несертифицированных биодобавок, якобы защищающих от коронавируса

СБУ разоблачила систему продажи несертифицированных биодобавок, якобы защищающих от коронавируса

16:13 25.05.2020
"Укрзализныця" начнет продавать билеты после получения решения всех областных комиссий по техногенно-экологической безопасности - Криклий

"Укрзализныця" начнет продавать билеты после получения решения всех областных комиссий по техногенно-экологической безопасности - Криклий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские тяжелые самолеты компании "Антонов" выполняют 100% стратегических авиаперевозок в интересах НАТО – Божок

Украинские производители продукции военного назначения и двойного использования смогут экспортировать ее за границу без госпосредника

В Киеве за сутки подтверждены 29 новых случаев коронавируса, в том числе у трех медиков

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, в двух не изменилось – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Необходим экстренный пакет помощи украинскому бизнесу - Саакашвили

На Харьковщине семья фермеров заставляла работать бесплатно 9 человек

ВАКС закрыл дело о декларировании недостоверной информации экс-главой Госаудитслужбы Гавриловой из-за завершения сроков давности

В Александровской больнице Киева произошел пожар, никто не пострадал - ГСЧС

Набсовет "Укрнафты" остановил конкурс по поиску нового главы правления, утвердил в этой должности Геза

В Киеве возросло количество обращений о домашнем насилии, с начала года пострадали более 6,5 тыс. женщин

Запорожье докупит 4 больших б/у троллейбуса Van Hool у ТД "Литан" за 9,7 млн грн

Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения и туристических поездок - МИД

Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" - КГГА

По делу нацгвардейца Маркива в Славянске эксперты проводят следственный эксперимент

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА