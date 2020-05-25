События

19:50 25.05.2020

На Харьковщине семья фермеров заставляла работать бесплатно 9 человек

1 мин читать
На Харьковщине семья фермеров заставляла работать бесплатно 9 человек

В Харьковской области семейная пара вербовала и перевозила людей, которых заставляла работать бесплатно в ее фермерском хозяйстве.

"В ходе обысков, проведенных прокуратурой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в Харьковской области, выявлено 9 человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них - трое женщин, пятеро мужчин, 1 несовершеннолетний. Кроме того, изъято 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.149 (торговля людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенная с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда) УК Украины. Досудебное следствие ведет следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.

Теги: #харьковщина #торговля #людьми
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:13 21.05.2020
Tiffany выплатит квартальные дивиденды

Tiffany выплатит квартальные дивиденды

01:23 21.05.2020
Полиция нашла мужчину, подорвавшего банкомат в Слобожанском в прошлом году, и выдвинула ему подозрение

Полиция нашла мужчину, подорвавшего банкомат в Слобожанском в прошлом году, и выдвинула ему подозрение

12:17 20.05.2020
Facebook представил новый сервис для онлайн-торговли

Facebook представил новый сервис для онлайн-торговли

08:26 20.05.2020
Трамп сообщил, что меняет отношение к торговому соглашению с Китаем

Трамп сообщил, что меняет отношение к торговому соглашению с Китаем

03:37 16.05.2020
В Кировоградской области из незаконного оборота изъяли 17 тыс. л алкоголя

В Кировоградской области из незаконного оборота изъяли 17 тыс. л алкоголя

20:39 13.05.2020
На Харьковщине подростки снимали на видео избиение и издевательства над знакомой, полиция открыла дело

На Харьковщине подростки снимали на видео избиение и издевательства над знакомой, полиция открыла дело

01:17 12.05.2020
Трамп не намерен пересматривать первую фазу торгового соглашения с КНР

Трамп не намерен пересматривать первую фазу торгового соглашения с КНР

19:29 07.05.2020
Кабмин обязал работников торговли использовать средства защиты рук

Кабмин обязал работников торговли использовать средства защиты рук

06:43 06.05.2020
США и Великобритания приступили к торговым переговорам

США и Великобритания приступили к торговым переговорам

14:56 09.04.2020
Кабмин исключил заведения торговли стройматериалами из перечня работающих в период карантина - Шмыгаль

Кабмин исключил заведения торговли стройматериалами из перечня работающих в период карантина - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские тяжелые самолеты компании "Антонов" выполняют 100% стратегических авиаперевозок в интересах НАТО – Божок

Украинские производители продукции военного назначения и двойного использования смогут экспортировать ее за границу без госпосредника

В Киеве за сутки подтверждены 29 новых случаев коронавируса, в том числе у трех медиков

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, в двух не изменилось – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

В Египте предостерегают о коллапсе системы здравоохранения, если власти не защитят медиков от коронавируса

ВОЗ обсуждает с Китаем вопрос о расследовании появления COVID-19

Мир может ждать второй пик первой волны пандемии коронавируса - ВОЗ

Необходим экстренный пакет помощи украинскому бизнесу - Саакашвили

ВАКС закрыл дело о декларировании недостоверной информации экс-главой Госаудитслужбы Гавриловой из-за завершения сроков давности

В Александровской больнице Киева произошел пожар, никто не пострадал - ГСЧС

Набсовет "Укрнафты" остановил конкурс по поиску нового главы правления, утвердил в этой должности Геза

В Киеве возросло количество обращений о домашнем насилии, с начала года пострадали более 6,5 тыс. женщин

Запорожье докупит 4 больших б/у троллейбуса Van Hool у ТД "Литан" за 9,7 млн грн

Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения и туристических поездок - МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА