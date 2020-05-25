ВАКС закрыл дело о декларировании недостоверной информации экс-главой Госаудитслужбы Гавриловой из-за завершения сроков давности

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) закрыл дело по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в декларировании недостоверной информации в связи с завершением сроков давности.

"Сегодня, 25 мая, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению экс-главы Государственной аудиторской службы Украины из-за завершения сроков давности привлечения ее к уголовной ответственности. Бывшую руководительницу Госаудитслужбы обвиняли в декларировании недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Фейсбуке.

Так, обвиняемая подала ходатайство об освобождении ее от ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины, в связи с истечением сроков давности. Указанное ходатайство суд удовлетворил.

Кроме того, судьи отменили наложенный постановлением Соломенского районного суда Киева от 25 января 2018 года арест на имущество бывшей чиновницы. Ей также отменили меру пресечения в виде личного обязательства.

"Полный текст постановления будет объявлен 29 мая 2020 года в 14:00", - добавили в суде.

Как сообщалось, данное уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 4 января 2017 года. В ВАКС производство поступило 11 сентября 2019 года.

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов экс-глава Госаудитслужбы не указала в декларации сведения о своем бывшем муже, то есть не задекларировала его доходы, принадлежащее ему недвижимое имущество, транспортные средства и тому подобное.

По версии стороны обвинения, несмотря на расторжение брака, субъект декларирования и ее бывший муж фактически продолжали совместно проживать.

Как сообщалось, Гавриловой было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 год (более 2,86 млн грн) и 2016 год (более 4,67 млн грн). Она указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.

7 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) закрыл дело по обвинению экс-главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении.