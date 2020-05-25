События

19:50 25.05.2020

ВАКС закрыл дело о декларировании недостоверной информации экс-главой Госаудитслужбы Гавриловой из-за завершения сроков давности

2 мин читать
ВАКС закрыл дело о декларировании недостоверной информации экс-главой Госаудитслужбы Гавриловой из-за завершения сроков давности

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) закрыл дело по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в декларировании недостоверной информации в связи с завершением сроков давности.

"Сегодня, 25 мая, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению экс-главы Государственной аудиторской службы Украины из-за завершения сроков давности привлечения ее к уголовной ответственности. Бывшую руководительницу Госаудитслужбы обвиняли в декларировании недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Фейсбуке.

Так, обвиняемая подала ходатайство об освобождении ее от ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины, в связи с истечением сроков давности. Указанное ходатайство суд удовлетворил.

Кроме того, судьи отменили наложенный постановлением Соломенского районного суда Киева от 25 января 2018 года арест на имущество бывшей чиновницы. Ей также отменили меру пресечения в виде личного обязательства.

"Полный текст постановления будет объявлен 29 мая 2020 года в 14:00", - добавили в суде.

Как сообщалось, данное уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 4 января 2017 года. В ВАКС производство поступило 11 сентября 2019 года.

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов экс-глава Госаудитслужбы не указала в декларации сведения о своем бывшем муже, то есть не задекларировала его доходы, принадлежащее ему недвижимое имущество, транспортные средства и тому подобное.

По версии стороны обвинения, несмотря на расторжение брака, субъект декларирования и ее бывший муж фактически продолжали совместно проживать.

Как сообщалось, Гавриловой было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 год (более 2,86 млн грн) и 2016 год (более 4,67 млн грн). Она указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.

7 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) закрыл дело по обвинению экс-главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении.

Теги: #декларирование #госаудитслужба #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:06 22.05.2020
ВАКС избрал меру пресечения в виде залога экс-нардепу, незаконно получившему компенсацию за жилье

ВАКС избрал меру пресечения в виде залога экс-нардепу, незаконно получившему компенсацию за жилье

16:12 22.05.2020
Суд отказал в изменении меры пресечения экс-руководителю департамента ГФС с залога на личные обязательства

Суд отказал в изменении меры пресечения экс-руководителю департамента ГФС с залога на личные обязательства

10:22 21.05.2020
ВАКС продлил меру пресечения подозреваемому во взятке главе Фонда госимущества Украины

ВАКС продлил меру пресечения подозреваемому во взятке главе Фонда госимущества Украины

10:09 21.05.2020
ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Пресману в виде залога в 929 тыс грн

ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Пресману в виде залога в 929 тыс грн

19:43 20.05.2020
ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

23:19 19.05.2020
ВАКС продлил срок действия обязательств еще одному подозреваемому в деле Альперина

ВАКС продлил срок действия обязательств еще одному подозреваемому в деле Альперина

21:52 19.05.2020
ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

21:52 19.05.2020
ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

14:27 19.05.2020
Заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко был отменен в связи с необъявлением подозреваемого в розыск - пресс-служба ВАКС

Заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко был отменен в связи с необъявлением подозреваемого в розыск - пресс-служба ВАКС

14:21 14.05.2020
ВАКС взял под круглосуточный домашний арест экс-нардепа Микитася

ВАКС взял под круглосуточный домашний арест экс-нардепа Микитася

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские тяжелые самолеты компании "Антонов" выполняют 100% стратегических авиаперевозок в интересах НАТО – Божок

Украинские производители продукции военного назначения и двойного использования смогут экспортировать ее за границу без госпосредника

В Киеве за сутки подтверждены 29 новых случаев коронавируса, в том числе у трех медиков

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, в двух не изменилось – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

В Египте предостерегают о коллапсе системы здравоохранения, если власти не защитят медиков от коронавируса

ВОЗ обсуждает с Китаем вопрос о расследовании появления COVID-19

Мир может ждать второй пик первой волны пандемии коронавируса - ВОЗ

Необходим экстренный пакет помощи украинскому бизнесу - Саакашвили

На Харьковщине семья фермеров заставляла работать бесплатно 9 человек

В Александровской больнице Киева произошел пожар, никто не пострадал - ГСЧС

Набсовет "Укрнафты" остановил конкурс по поиску нового главы правления, утвердил в этой должности Геза

В Киеве возросло количество обращений о домашнем насилии, с начала года пострадали более 6,5 тыс. женщин

Запорожье докупит 4 больших б/у троллейбуса Van Hool у ТД "Литан" за 9,7 млн грн

Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения и туристических поездок - МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА