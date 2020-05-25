В Александровской больнице Киева произошел пожар, никто не пострадал - ГСЧС

В Киеве в подсобном помещении Александровской клинической больницы произошел пожар, спасатели вывели на свежий воздух 15 человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1", - говорится в сообщении ГСЧС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.

В целом огнем повреждено электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.