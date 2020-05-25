Набсовет "Укрнафты" остановил конкурс по поиску нового главы правления, утвердил в этой должности Геза

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" остановил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления компании, утвердив на этой должности исполнявшего с мая 2019 года обязанности руководителя Олега Геза.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующие решения "в связи с изменением текущей экономической ситуации" приняты НС "Укрнафты" 20 мая 2020 года.

В пресс-службе "Укрнафты" отметили, что "после прекращения действия факторов, обусловивших принятие указанного решения, будет рассмотрен вопрос о проведении нового конкурса". В настоящее время ожидается согласование трудовых условий трудоустройства Геза в должности главы правления общества.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали временно исполняющим эти обязанности Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта.

В начале 2020 года глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко сообщил, что "Укрнафта" объявила конкурс на нового руководителя компании.

Работа по поиску кандидатов на должность главы "Укрнафта" была начата осенью 2019 года и осуществлялась с привлечением ООО "Бойден Украина". В то же время основной этап отбора кандидатов и проведения собеседований с ними пришелся на начало пандемии в мире и введение Украиной ограничений, связанных с карантином.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.