События

19:15 25.05.2020

Набсовет "Укрнафты" остановил конкурс по поиску нового главы правления, утвердил в этой должности Геза

2 мин читать
Набсовет "Укрнафты" остановил конкурс по поиску нового главы правления, утвердил в этой должности Геза

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" остановил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления компании, утвердив на этой должности исполнявшего с мая 2019 года обязанности руководителя Олега Геза.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующие решения "в связи с изменением текущей экономической ситуации" приняты НС "Укрнафты" 20 мая 2020 года.

В пресс-службе "Укрнафты" отметили, что "после прекращения действия факторов, обусловивших принятие указанного решения, будет рассмотрен вопрос о проведении нового конкурса". В настоящее время ожидается согласование трудовых условий трудоустройства Геза в должности главы правления общества.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали временно исполняющим эти обязанности Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта.

В начале 2020 года глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко сообщил, что "Укрнафта" объявила конкурс на нового руководителя компании.

Работа по поиску кандидатов на должность главы "Укрнафта" была начата осенью 2019 года и осуществлялась с привлечением ООО "Бойден Украина". В то же время основной этап отбора кандидатов и проведения собеседований с ними пришелся на начало пандемии в мире и введение Украиной ограничений, связанных с карантином.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта #набсовет #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 25.05.2020
Премьер Украины допускает точечные изменения состава набсоветов госкомпаний

Премьер Украины допускает точечные изменения состава набсоветов госкомпаний

12:49 25.05.2020
И. о министров образовании, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить эти ведомства - Шмыгаль

И. о министров образовании, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить эти ведомства - Шмыгаль

11:55 25.05.2020
Экс-министр экономразвития Шеремета покинул пост неисполнительного директора "Милкиленда"

Экс-министр экономразвития Шеремета покинул пост неисполнительного директора "Милкиленда"

17:45 22.05.2020
Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ

Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ

16:52 21.05.2020
Зеленский уполномочил Енина представлять Украину в делах против РФ в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву

Зеленский уполномочил Енина представлять Украину в делах против РФ в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву

16:06 21.05.2020
Более 65% региональных экспертов, общественников и журналистов не поддержали внесение кандидатуры Шмыгаля на пост премьера – "Деминициативы"

Более 65% региональных экспертов, общественников и журналистов не поддержали внесение кандидатуры Шмыгаля на пост премьера – "Деминициативы"

15:56 21.05.2020
Назначение Баканова главой СБУ не поддерживает более 75% региональных экспертов, журналистов и общественников - "Деминициативы"

Назначение Баканова главой СБУ не поддерживает более 75% региональных экспертов, журналистов и общественников - "Деминициативы"

18:08 20.05.2020
Зеленский: Ермак и Шефир не формируют кадровую политику

Зеленский: Ермак и Шефир не формируют кадровую политику

15:45 20.05.2020
Кабмин согласовал смену главы Запорожской ОГА

Кабмин согласовал смену главы Запорожской ОГА

14:44 20.05.2020
После окончания эпидемии коронавируса будут сделаны выводы о работе глав ОГА - Зеленский

После окончания эпидемии коронавируса будут сделаны выводы о работе глав ОГА - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские тяжелые самолеты компании "Антонов" выполняют 100% стратегических авиаперевозок в интересах НАТО – Божок

Украинские производители продукции военного назначения и двойного использования смогут экспортировать ее за границу без госпосредника

В Киеве за сутки подтверждены 29 новых случаев коронавируса, в том числе у трех медиков

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, в двух не изменилось – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

В Александровской больнице Киева произошел пожар, никто не пострадал - ГСЧС

В Киеве возросло количество обращений о домашнем насилии, с начала года пострадали более 6,5 тыс. женщин

Запорожье докупит 4 больших б/у троллейбуса Van Hool у ТД "Литан" за 9,7 млн грн

Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения и туристических поездок - МИД

Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" - КГГА

По делу нацгвардейца Маркива в Славянске эксперты проводят следственный эксперимент

Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19 – Ляшко

В Киеве правоохранители блокировали деятельность наркогруппировки, к которой причастен сотрудник СБУ

В Италии для контроля за соблюдением посткарантинного режима могут создать службу волонтеров

В Ровенской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов уже 28 случаев COVID-19, один из которых летальный - ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА