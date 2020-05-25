В Киеве возросло количество обращений о домашнем насилии, с начала года пострадали более 6,5 тыс. женщин

С начала года в столице сотрудники полиции зафиксировали более 7 тыс. обращений касательно домашнего насилия, из них пострадавших 6668 женщин и 617 мужчин, сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

Как сообщает пресс-служба КГГА, за 2019 год аналогичных обращений зафиксировано меньше - более 6 тыс.

"С начала этого года в полицию обратилось 7285 человек относительно домашнего насилия. Из них пострадавших 6668 женщин и 617 мужчин. Относительно обидчиков вынесено 1260 запретительных предписаний и составлено 2353 административных протокола. Но следует понимать, что увеличение количества обращений не означает большее количество случаев. Просто об этом стали активнее говорить, и тема перестала быть запретной", - отметила Хонда.

По ее словам, всплеска домашнего насилия в период карантина не произошло. Количество обращений остается таким же, как и в карантин.

Кроме того, планируется открытие первой в Киеве комнаты кризисного реагирования, где жертвы смогут временно изолироваться от обидчика и получить необходимую помощь: юридическую и психологическую поддержку, восстановление документов и тому подобное.

После окончания предельного срока пребывания в "кризисной комнате" пострадавшее лицо сможет быть устроено в приют или иные специализированные службы, предоставляющие социальные услуги пострадавшим лицам.