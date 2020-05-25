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18:51 25.05.2020

По делу нацгвардейца Маркива в Славянске эксперты проводят следственный эксперимент

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По делу нацгвардейца Маркива в Славянске эксперты проводят следственный эксперимент

В г.Славянск (Донецкая область) группа экспертов проводит следственный эксперимент по делу осужденного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

"Группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыли в г.Славянск для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера А.Роккели и российского переводчика А.Миронова 24 мая 2014 года. Группу экспертов возглавляет директор КНИИСЭ Александр Рувин", - сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались события гибели фоторепортера и переводчика.

Так, в МВД выразили надежду, что следствие Нацполиции Украины получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб, поданных защитой Маркива и от имени Украины.

Как сообщалось, июля 2019 года судом присяжных города Павия (Ломбардия) в Италии был приговорен к 24 годам тюрьмы старший сержант Нацгвардии Украины Виталий Маркив.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили приговор суда Маркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива. Президент Украины отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива.

Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года.

Теги: #славянск #мвд #маркив
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