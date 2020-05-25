На Кировоградщине с начала года количество аварий с пострадавшими увеличилось почти на треть

В Кировоградской области с начала 2020г в результате ДТП травмировались более 180 человек, сообщил в понедельник глава облгосадминистрации Андрей Балонь.

"На Кировоградщине с начала года уже произошли 150 ДТП с пострадавшими. В результате аварий травмировались 185 человек. Из этого числа - 43 аварии произошли с участием пешеходов, в которых погибли четыре человека и травмировались еще 40", - цитирует Балоня пресс-служба ОГА.

Как пояснили в полиции, уменьшить аварийность можно благодаря использованию специальных светоотражающих элементов. Они делают пешеходов и велосипедистов значительно заметнее на дороге, поэтому водители могут вовремя остановиться и не допустить возникновение ДТП.