В Ивано-Франковском онкоцентре у 7 медработников подтвержден коронавирус

В Ивано-Франковском областном онкологическом центре семь медицинских работников получили положительный результат теста на COVID-19, сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив.

"На сегодняшний день в Прикарпатском онкоцентре 11 больных медицинских работников, и них 7 положительных. Из этих 7: два врача, три медицинских сестры и одна санитарка. В областном фтизиопульмонологическом центре лечатся три медсестры. Состояние: средней тяжести", - сказал Федорив во время онлайн-брифинга в ОГА в понедельник днем.

Он также отметил, что остальные заболевшие медработники находятся на амбулаторном лечении.

Всего в регионе COVID-19 диагностировали у 339 медработников. Наибольшее количество таких больных среди жителей областного центра.

По словам главы ОГА, каждые сутки в области проводится более 200 исследований методом полимеразной цепной реакции. Сейчас область ожидает тест-системы, выявляющие антитела в организме.

Как сообщалось, по состоянию на 25 мая в Ивано-Франковской области 1 281 человек заболел, 74 умерли и 637 выздоровели от коронавируса с начала пандемии. За прошедшие выходные в области выявлено еще 13 новых случаев заболевания.