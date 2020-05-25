События

17:04 25.05.2020

С 1 июня в вузах Украины возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более 10 человек - и.о. министра образования

1 мин читать
С 1 июня в вузах Украины возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более 10 человек - и.о. министра образования

С 1 июня в учреждениях высшего образования Украины возможно проведение экзаменационных сессий при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 человек, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Что касается проведения экзаменационных сессий. Да, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 лиц. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС (Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – ИФ-У)", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

По словам Мандзий, если показатели в области позволят ослаблять карантинные мероприятия, это будет означать, что с 1 июня в учреждениях высшего образования можно будет продолжить образовательный процесс, в частности сдачу сессии.

"А также учреждения высшего образования по большей части готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно", - подчеркнула она.

Теги: #мандзий #образование #вуз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 22.05.2020
Пробное ВНО в Украине состоится 15 и 17 июня

Пробное ВНО в Украине состоится 15 и 17 июня

10:40 15.05.2020
Решение о дате открытия детсадов правительство Украины примет 20 мая – и.о. министра образования

Решение о дате открытия детсадов правительство Украины примет 20 мая – и.о. министра образования

09:28 15.05.2020
Израильские школы и детские сады вернутся к работе в воскресенье

Израильские школы и детские сады вернутся к работе в воскресенье

13:49 12.05.2020
ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля - и.о. министра образования

ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля - и.о. министра образования

12:30 12.05.2020
Культура, образование и спорт не должны финансироваться по остаточному принципу, это стратегические сферы – замглавы ОП

Культура, образование и спорт не должны финансироваться по остаточному принципу, это стратегические сферы – замглавы ОП

17:55 08.05.2020
Минобразования Украины перенесло на август вступительную кампанию в ВУЗы

Минобразования Украины перенесло на август вступительную кампанию в ВУЗы

10:16 30.04.2020
Минздрав выделит средства на второй-третий год обучения в интернатуре

Минздрав выделит средства на второй-третий год обучения в интернатуре

15:18 25.04.2020
ВУЗы в Украине завершат учебный год в дистанционном режиме

ВУЗы в Украине завершат учебный год в дистанционном режиме

05:12 24.04.2020
ЮНИСЕФ и Майкрософт запускают глобальную образовательную платформу в Украине для преодоления образовательного кризиса во время COVID-19

ЮНИСЕФ и Майкрософт запускают глобальную образовательную платформу в Украине для преодоления образовательного кризиса во время COVID-19

16:18 15.04.2020
Минобразования запустило отдельный информресурс о ключевых изменениях в образовании в период карантина в Украине

Минобразования запустило отдельный информресурс о ключевых изменениях в образовании в период карантина в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские тяжелые самолеты компании "Антонов" выполняют 100% стратегических авиаперевозок в интересах НАТО – Божок

Украинские производители продукции военного назначения и двойного использования смогут экспортировать ее за границу без госпосредника

В Киеве за сутки подтверждены 29 новых случаев коронавируса, в том числе у трех медиков

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, в двух не изменилось – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в понедельник

В Молдове за сутки выявлено 54 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 7 тыс. 147

RDS планирует открыть автодорогу Н-01 “Киев – Знаменка” на 3 мес. раньше плана

На Кировоградщине с начала года количество аварий с пострадавшими увеличилось почти на треть

В Ивано-Франковском онкоцентре у 7 медработников подтвержден коронавирус

Адвокат врача Кузьменко заявил об отводе судьи, последний объявил перерыв в заседании на неопределенный срок

Власти Грузии из-за пандемии отказались проводить 26 мая масштабные мероприятия по случаю Дня независимости

Полиция Киева расследует нападение на замглавврача Национального института рака как умышленное легкое телесное повреждение

СБУ разоблачила систему продажи несертифицированных биодобавок, якобы защищающих от коронавируса

КПВВ на линии разграничения переходят на летний график работы с 1 июня, но ограничения действуют до окончания карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА