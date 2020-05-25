С 1 июня в вузах Украины возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более 10 человек - и.о. министра образования

С 1 июня в учреждениях высшего образования Украины возможно проведение экзаменационных сессий при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 человек, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Что касается проведения экзаменационных сессий. Да, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 лиц. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС (Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – ИФ-У)", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

По словам Мандзий, если показатели в области позволят ослаблять карантинные мероприятия, это будет означать, что с 1 июня в учреждениях высшего образования можно будет продолжить образовательный процесс, в частности сдачу сессии.

"А также учреждения высшего образования по большей части готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно", - подчеркнула она.