Власти Грузии из-за пандемии отказались проводить 26 мая масштабные мероприятия по случаю Дня независимости

Грузинское правительство в связи пандемией коронавируса COVID-19 приняло решение не проводить масштабные праздничные мероприятия 26 мая по случаю Дня независимости Грузии.

"В нынешнем году из-за пандемии нам приходится отмечать эту важную дату в другом формате. С целью предотвращения большого скопления людей масштабные мероприятия проводиться не будут", - сказал в понедельник журналистам пресс-спикер главы грузинского правительства Ираклий Чиковани.

При этом он отметил, что премьер-министр Георгий Гахария во вторник отметит День независимости вместе с военнослужащими 4-ой механизированной бригады на территории военной базы в Вазиани (в окрестностях Тбилиси).

По данным грузинского Минздрава, в Грузии на сегодняшний день подтвержден 731 случай заражения коронавирусом COVID-19. Из этого числа 12 человек скончались и 526 выздоровели.