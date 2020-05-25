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16:36 25.05.2020

Полиция Киева расследует нападение на замглавврача Национального института рака как умышленное легкое телесное повреждение

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Полиция Киева расследует нападение на замглавврача Национального института рака как умышленное легкое телесное повреждение

По факту нападения на заместителя главного врача Национального института рака начато уголовное производство по ч. 1 ст 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Досудебное расследование будет осуществлять Голосеевское управление полиции, процессуальное руководство - Киевская местная прокуратура №1. По предварительным данным, нападавший был один. Медицинскую помощь пострадавшему оказывали на месте. Мотивы и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются", - говорится в опубликованном ею в понедельник сообщении на странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, утром 25 мая на заместителя главного врача Национального института рака (Киев) Анатолия Шудрака было совершено нападение, сообщил главврач НИР Андрей Безносенко.

"НИР видел многое, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача - моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Шудрака. Нападение точно напоминает нападение на меня - без слов, удары со спины, только в голову, не исключено, с использованием кастета", - написал Безносенко на странице в сети "Фейсбук" в понедельник.

По его словам, комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте нехватку материальных ценностей почти на 9 млн грн.

Теги: #нападение #национальный_институт_рака #полиция
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