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16:28 25.05.2020

КПВВ на линии разграничения переходят на летний график работы с 1 июня, но ограничения действуют до окончания карантина

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КПВВ на линии разграничения переходят на летний график работы с 1 июня, но ограничения действуют до окончания карантина

Контрольно пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с 1 июня переходят на летний график работы, с 6:00 до 20:00, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В то же время, в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать. Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера. Однако, наличие важных жизненных обстоятельств и положительного решения командующего объединенных сил на пропуск, не гарантирует пересечения линии разграничения. Поскольку российские наемники блокируют такие попытки и разворачивают граждан в так называемую "серую зону", - уточняют в Госпогранслужбе.

Пограничники призывают граждан учитывать информацию об изменении режима работы КПВВ, карантинные ограничения и действия российских вооруженных формирований.

Теги: #кпвв
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