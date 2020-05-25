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16:13 25.05.2020

ОАСК открыл дело по иску гражданина, требующего отменить отнесение Covid-19 к опасным инфекционным болезням

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ОАСК открыл дело по иску гражданина, требующего отменить отнесение Covid-19 к опасным инфекционным болезням

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство в деле по иску жителя Одессы к Министерству здравоохранения Украины, в котором тот просит отменить ведомства, которым коронавирусная болезнь Covid-19 была включена в перечень опасных инфекционных и паразитарных болезней.

"Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 6 июня 2020 года", - сообщает пресс-служба ОАСК в понедельник.

В суде отмечают, что речь идет об обжаловании приказа Минздрава №521 от 25 февраля 2020 года "О внесении изменения в перечень особо опасных болезней, опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и носительства возбудителей этих болезней".

Среди других требований иска - истребовать у министерства все документы, на основании которых было выдано указанный приказ, говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, с начала пандемии по состоянию на утро понедельника в Украине было зарегистрировано 21 245 случаев заболевания Covid-19. 623 заболевших умерли, 7 234 выздоровели, 13 388 человек продолжают лечение.

Теги: #коронавирус #оаск #суд
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