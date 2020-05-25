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16:11 25.05.2020

Минздрав предложит Кабмину утвердить порядок использования 99 млн грн на зарплаты врачей-интернов первого года обучения

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Минздрав предложит Кабмину утвердить порядок использования 99 млн грн на зарплаты врачей-интернов первого года обучения

 

Министерство здравоохранения планирует вынести на рассмотрение правительства порядок использования 99 млн грн, предусмотренных в государственном бюджете для стажировки врачей-интернов первого года обучения в 2020 году, сообщает ведомство в Telegram.

Согласно сообщению, планируется, что в рамках специальной программы государственного бюджета с 2020 года врачи-интерны с первого года обучения начнут получать заработную плату.

Теги: #интерны #минздрав #кабмин
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