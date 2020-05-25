Минсоцполитики утвердило перечень, каким сотрудникам соцсферы предусмотрены доплаты в связи с Covid-2019

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей работников социальной сферы, которым предусмотрены доплаты к заработной плате в связи с распространением коронавирусной болезни Covid-19: социальный педагог/специалист по социальной работе, специалист по социальной помощи на дому, социальный работник, специалист по физической реабилитации и практический психолог/психолог.

"Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-2019)" предусмотрены дополнительные, установленным законодательством, доплаты к заработной плате сотрудникам сферы социальной защиты населения, которые непосредственно оказывают социальные услуги по месту жительства/пребывания получателя социальных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики, обнародованном в понедельник.

Во исполнение закона постановлением правительства установлена доплата таким работникам в предельном размере до 100% заработной платы.

Отмечается, что персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата определяется руководителем учреждения сферы социальной защиты, а указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.