В Днепре с 25 мая возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта - Филатов

В Днепре с понедельника, 25 мая, возобновляется работа общественного транспорта, в том числе метро, сообщил городской голова Борис Филатов.

"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15-:00", - написал Филатов в Facebook в понедельник.

"Усиленная санитарная обработка вагонов электротранспорта и салонов автобусов не прекращается с конца февраля, и будет продолжаться дальше – пока есть такая необходимость. Как и дезинфекция остановок общественного транспорта", - добавил он.