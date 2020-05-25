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15:58 25.05.2020

В Днепре с 25 мая возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта - Филатов

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В Днепре с 25 мая возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта - Филатов

В Днепре с понедельника, 25 мая, возобновляется работа общественного транспорта, в том числе метро, сообщил городской голова Борис Филатов.

"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15-:00", - написал Филатов в Facebook в понедельник.

"Усиленная санитарная обработка вагонов электротранспорта и салонов автобусов не прекращается с конца февраля, и будет продолжаться дальше – пока есть такая необходимость. Как и дезинфекция остановок общественного транспорта", - добавил он.

Теги: #транспорт #метро #днепр #филатов
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