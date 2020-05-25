В Днепропетровской области проверили информацию об искажении результатов тестов на коронавирус: уволен директор лабораторного центра

В Днепропетровской области по итогам проверки уволен руководитель областного лабораторного центра Александр Штепа, сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета.

Отмечается, что в лабораторном центре работали комиссии Министерства здравоохранения Украины и правоохранительных органов, проверяющие информацию о недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

"Как результат работы комиссий - увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в минувшую пятницу. За выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID-19 была полностью восстановлена - в целом 1000 проб провели за субботу и воскресенье", - указывается в сообщении в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 25 мая вопрос с задержкой проведения тестов в области решен.

Согласно приказу Минздрава, временно исполнять обязанности директора лабораторного центра будет Похмурко Инна Виталиевна.