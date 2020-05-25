В Киевской области инфицированных коронавирусом выявили в одном общежитии и трех больницах

Вспышка заболеваемости Covid-19 выявлена в одном общежитии Киевской области и трех больницах, сообщается на странице областной государственной администрации (ОГА) в соцсети Фейсбук.

По информации врио главы Киевской ОГА Василия Володина, вспышка заболеваемости Covid-19 произошла в общежитии Переяслава, которое находится на территории студгородка, где живет всего 165 человек.

Как сообщил руководитель области, инфицированного обнаружили случайно. После того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы, был сделан ПЦР-тест. Он ппоказал наличие коронавирусной инфекции. "Уже установлен круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить состояние обсервации", - отметил Володин.

Кроме того, в связи с выявлением заболевших на коронавирус, в области прекратила госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы. А прием реанимационных больных - Тетиевская ЦРБ. В то же время, возобновила свою работу Васильковская центральная районная больница, которую ранее закрыли из вышеназванных причин.

Вместе с тем, эпидемиологическое состояние в общежитиях Киевской области, в которых ранее были выявлены инфицированные, постепенно стабилизируется. "Сегодня получили положительную новость об эпидемиологическом состоянии в общежитии г. Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. Согласно повторным анализам, в этом общежитии людей с этой болезнью нет. А значит, больше нет нужды в обсервации местных жителей, - отметил Володин. - Аналогичная ситуация в общежитии Петропавловской Борщаговки. И планируем сегодня снять пост в общежитии Вишневого ".

Как сообщалось, в Киевской области со вторника, 26 мая, будет смягчен карантин: начнет работу транспорт, откроются детские садики.