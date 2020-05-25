В Виннице убит военнослужащий Нацгвардии, полиция начала расследование

В Виннице полиция расследует обстоятельства смерти военнослужащего воинской части 3008 Национальной гвардии Украины, который 24 мая скончался в реанимации в результате ножевого ранения, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"Травмированный мужчина был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта и Замостянской около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время предоставления медицинской помощи пострадавший умер", - сообщают правоохранители.

Как сообщает пресс-служба в/ч 3008 в соцсети Facebook, погибший - 28-летний старший солдат Андрей Карась, который находился на выходном дне.

"Андрей Карась родился в городе Бар. Проходил службу в воинской части с 2016 года. На должности водителя. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО/ООС. За время прохождения военной службы нацгвардеец зарекомендовал себя с положительной стороны", - сообщают в воинской части.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства преступления и причастных. Полицейские устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.