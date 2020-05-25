В Украине в понедельник стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО - УЦОКО

В Украине в понедельник стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО), которая продлится до 9 июня, сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Отмечается, что право на регистрацию в этот период имеют лица, которые: являются участниками антитеррористической операции или участвовали в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях и не зарегистрировались во время основного периода регистрации; живут на временно оккупированной территории Крыма или на территории Донецкой или Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий; по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах; должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации.

Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться», размещенного на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

В Центре обращаем внимание на то, что комплект регистрационных документов должен содержать: оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться»; заявление для участия в дополнительной сессии; заверенную копию паспорта гражданина Украины; заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет); при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени и фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

Как сообщалось, в 2020 году дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля тестированием по физике, 28 июля состоится оценивание по математике, 29 июля - по испанскому языку, 30 июля - по французскому языку, 31 июля - по немецкому языку, 3 августа - по английскому языку, 4 августа - по украинскому языку и литературе, 5 августа - по биологии, 6 августа - по истории Украины, 7 августа - по географии. Завершится дополнительная сессия 10 августа тестирования по химии.