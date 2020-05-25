События

15:07 25.05.2020

В розыск объявлен застройщик, начавший возведение жилкомплекса на территории НИИ энергетики и энергосбережения

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В розыск объявлен застройщик, начавший возведение жилкомплекса на территории НИИ энергетики и энергосбережения

Следователи Национальной полиции Украины объявили в розыск за растрату чужого имущества застройщика, организовавшего снос корпусов Государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института инновационных технологий в энергетике и энергосбережении и возведении на их месте жилых домов.

Как сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook в понедельник, участники преступной группы нанесли таким образом Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины ущерб на сумму более 2,6 миллиона гривень.

"Злоумышленники организовали соглашение с предприятием "Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энергосбережении" о долевом участии в реконструкции объекта недвижимого имущества и передаче функций заказчика. В результате снесли нежилое здание, а на ее месте начали строительство жилого комплекса", - говорится в сообщении.

Теги: #розыск #застройщики #нии #мвд
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