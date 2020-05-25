В Японии отменили введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил об отмене режима ЧП в оставшихся пяти префектурах страны, включая в столичном округе Токио, передает канал NHK.

Абэ объявил о снятии режима ЧП в столичном регионе Токио и в прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо на севере Японии.

Ранее чрезвычайное положение отменили в 42 японских префектурах из 47.Таким образом, к настоящему моменту режим ЧП, введенный ранее этой весной в связи с пандемией коронавируса, в Японии снят.

В общей сложности более 16 тыс. человек получили положительный результат теста