Зеленский лично будет контролировать закупки Минздравом средств защиты: больницы пока не обеспечены всем необходимым

Президент Украины Владимир Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Министерством здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса Зеленский не согласился с тем, что больницы сейчас обеспечены всем необходимым в достаточном количестве.

"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифры правительства, якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовыми халатами лишь на 16%, а одноразовыми защитными очками и щитками – вообще на 4%, костюмами биозащиты – на 51%. Итак, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70%-ной обеспеченности, нам нужно иметь всех товаров по 70%", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство поставило перед собой задачу обеспечить 3-месячный запас средств защиты медиков. В приоритете - поставщики, которые смогут поставить медсредства в ближайшее время.

Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего – не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество и т. п.