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14:10 25.05.2020

ВВП Германии в I квартале упал на 2,2% - максимальными темпами с 2009 года

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ВВП Германии в I квартале упал на 2,2% - максимальными темпами с 2009 года

Экономика Германии в первом квартале 2020 года снизилась на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Таким образом, падение ВВП страны стало максимальным с первого квартала 2009 года.

В годовом выражении падение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 2,3%.

Результаты совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с ожиданиями аналитиков.

 

 

Теги: #ввп #германия
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