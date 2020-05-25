ВВП Германии в I квартале упал на 2,2% - максимальными темпами с 2009 года

Экономика Германии в первом квартале 2020 года снизилась на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Таким образом, падение ВВП страны стало максимальным с первого квартала 2009 года.

В годовом выражении падение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 2,3%.

Результаты совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с ожиданиями аналитиков.