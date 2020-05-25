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14:04 25.05.2020

Правительство Великобритании одобрило план поддержки стратегически важных компаний

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Правительство Великобритании одобрило план поддержки стратегически важных компаний

Министр финансов Великобритании Риши Сунак одобрил план помощи стратегически важным компаниям в условиях пандемии, пишет Financial Times.

В министерстве сообщили, что правительство поддержит предприятия, банкротство которых может "нанести несоразмерный ущерб экономике".

"В исключительных случаях, когда компания исчерпала все варианты, а ее банкротство может нанести несоразмерный ущерб экономике, мы можем рассмотреть предоставление поддержки в качестве крайней меры", - сказала представитель британского Минфина.

В число затронутых отраслей вошли авиационная, аэрокосмическая и металлургическая промышленность. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) обсуждает с правительством предоставление гарантий по кредиту в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,22 млрд), сообщает BBC.

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс на прошлой неделе упомянул проект поддержки "Project Birch", отвечая на вопрос парламента о помощи авиакомпаниям.

Как отмечает BBC, программа может включать приобретение государством акций компаний, хотя предпочтение отдается кредитованию.

В субботу телеканал Sky News сообщил со ссылкой на источники, что сталепроизводитель Tata Steel Ltd. попросил у правительства Уэльса помощи объемом 500 млн футов стерлингов. В компании заявили, что Tata Steel обсуждает с властями Великобритании и Уэльса возможные варианты поддержки.

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Интерфакс-Украина
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