Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

С начала суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

Все пять обстрелов были зафиксированы на донецком направлении.

В период с 5:00 до 6:00 в районе населенного пункта Пески велся огонь из миномета калибра 120 мм, под Марьинкой - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Павлополя опорные пункты подразделений ОС были обстреляны дважды - около 7:00 из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, после 9:00 - из вооружения БМП и пулемета.

После 11:00 российские наемники открыли огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по защитникам Богдановки.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.