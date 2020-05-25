Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины
С начала суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.
Все пять обстрелов были зафиксированы на донецком направлении.
В период с 5:00 до 6:00 в районе населенного пункта Пески велся огонь из миномета калибра 120 мм, под Марьинкой - из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Павлополя опорные пункты подразделений ОС были обстреляны дважды - около 7:00 из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, после 9:00 - из вооружения БМП и пулемета.
После 11:00 российские наемники открыли огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по защитникам Богдановки.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.