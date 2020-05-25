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13:05 25.05.2020

Шмыгаль поручил создать 3-месячный запас средств борьбы с COVID-19

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Шмыгаль поручил создать 3-месячный запас средств борьбы с COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

"Глава правительства подчеркнул, что приоритетом в госзакупках должна быть локализация, то есть в первую очередь должны быть закуплены товары украинского производства. Премьер-министр дал поручение Минэкономики предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования. Все требования к производителям должны быть унифицированы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания по медицинским закупкам, которые связаны с предотвращением распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Шмыгаль также отдал протокольное поручение организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

"Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны", - подытожил премьер.

В свою очередь, докладывая о состоянии медицинских закупок, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в рамках программы, принятой Кабмином, предусмотрено выделение около 3 млрд грн на закупку средств индивидуальной защиты, лабораторного оборудования и т. п.

"Во вторник начинается процедура закупки с использованием системы ProZorro, но по сокращенной процедуре", - заявил министр.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
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