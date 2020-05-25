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12:32 25.05.2020

Ситуация в первый день работы метро спокойная, предприняты все меры для безопасности пассажиров

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Ситуация в первый день работы метро спокойная, предприняты все меры для безопасности пассажиров

В киевском метрополитене предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров после возобновления работы подземки с понедельника, 25 мая, заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня возобновило свою работу в обычном режиме и киевское метро. Для соблюдения всех норм и регламентов метрополитен принял необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров. В частности: дезинфицируют каждый поезд перед каждым рейсом; усиленно дезинфицируют все пассажирские зоны - вестибюли и платформы станций, кассовые окна, турникеты, ручки дверей, перила эскалаторов; в вестибюлях и на платформах станций нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции; работники метро обеспечены средствами индивидуальной защиты; везде на станциях размещены информационные материалы об обязательном масочного режима для пассажиров, важности соблюдения дистанции, рекомендации использовать перчатки во время поездок", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

Также пассажиров информируют о возможности бесконтактной оплаты проезда, чтобы избежать очередей и скоплений людей. Контроль соблюдения правил в метрополитене осуществляет полиция.

"Сегодня утром я был в метро. Посмотрел, что там происходит в первый день его работы. Ситуация спокойная. Я еще раз обращаюсь к киевлянам: все необходимые меры введены для вашей безопасности! Потому что, если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и правилами, то как вас уберечь? И подчеркиваю: маски в метро и в другом транспорте - обязательны, перчатки - рекомендованы, но не пренебрегайте ими " - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #метро #кличко
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